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12:54, 6 декабря 2023Мир

Путин приземлился в столице ОАЭ

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Абу-Даби

Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Reuters

Правительственный самолет российского президента Владимира Путина приземлился в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в рамках визита Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двусторонних отношений между Москвой и Абу-Даби.

В состав российской делегации входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава «Ростатома» Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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