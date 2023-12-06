Путин приземлился в столице ОАЭ

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Абу-Даби

Правительственный самолет российского президента Владимира Путина приземлился в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в рамках визита Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и развитие двусторонних отношений между Москвой и Абу-Даби.

В состав российской делегации входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, глава «Ростатома» Алексей Лихачев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.