Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 5 декабря 2023Мир

Песков раскрыл детали визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Путин в ходе визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсудит конфликт Израиля и ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудит в ходе будущего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ международную и региональную повестку, в том числе конфликт Израиля и исламистской группировки ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Двусторонние отношения, разумеется. Двусторонние отношения, обмен мнениями по международной повестке дня, по региональной повестке дня. Это, конечно же, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего речь идет о двусторонних отношениях», — отметил Песков.

Он также добавил, что визит российского лидера в две страны произойдет «фактически за одни сутки».

Ранее стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву с официальным визитом, где встретится с российским коллегой Путиным. Уточняется, что на встрече с Путиным Раиси планирует обсудить двусторонние отношения между Ираном и Россией, а также Палестину.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «К сожалению, он прав» В Германии признали успех Путина и усиление позиций России в ходе СВО

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Крупнейший клад славянских монет XI века обнаружили в Германии

      В Верховной Раде спрогнозировали переход США к кредитным отношениям с Киевом

      Приготовившийся к аварийной посадке самолет Ан-12 благополучно приземлился

      В СПЧ предложили создать центры для детей мигрантов в мегаполисах

      В России нарастят выпуск бронежилетов для СВО

      В Киеве узнали о желании США замять тему со вступлением Украины в НАТО

      Расправившихся с подростком в Иркутске россиян отправили в СИЗО

      В Петербурге массовую драку с участием рабочих в спецовках сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости