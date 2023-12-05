Песков раскрыл детали визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Путин в ходе визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ обсудит конфликт Израиля и ХАМАС

Президент России Владимир Путин обсудит в ходе будущего визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ международную и региональную повестку, в том числе конфликт Израиля и исламистской группировки ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Двусторонние отношения, разумеется. Двусторонние отношения, обмен мнениями по международной повестке дня, по региональной повестке дня. Это, конечно же, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего речь идет о двусторонних отношениях», — отметил Песков.

Он также добавил, что визит российского лидера в две страны произойдет «фактически за одни сутки».

Ранее стало известно, что президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву с официальным визитом, где встретится с российским коллегой Путиным. Уточняется, что на встрече с Путиным Раиси планирует обсудить двусторонние отношения между Ираном и Россией, а также Палестину.