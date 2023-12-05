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11:25, 5 декабря 2023Мир

Президент Ирана посетит Москву для встречи с Путиным

Tasnim: президент Ирана Раиси прибудет в Москву и встретится с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву с официальным визитом, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

Как отмечает агентство, иранский лидер прибудет в столицу России в четверг, 7 декабря.

Уточняется, что на встрече с Путиным Раиси планирует обсудить двусторонние отношения между Ираном и Россией, а также Палестину.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о потере позиций США на Ближнем Востоке. По его словам, политическая география региона меняется не в пользу США, а в пользу фронта сопротивления Израилю.

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      Дарья Балацкая
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