Иран заявил о потере позиций США на Ближнем Востоке

Лидер Ирана Хаменеи: ситуация на Ближнем Востоке меняется не в пользу США

Политические события последних лет привели к тому, что ситуация на Ближнем Востоке меняется не в пользу США, а в пользу независимых от Вашингтона и враждебных Израилю сил. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает иранское агентство IRNA.

«Ситуация на Ближнем Востоке, его политическая география меняется, но не в пользу США, а в пользу фронта сопротивления [Израилю]. Эта новая карта, постепенно обретающая суверенитет в этом регионе, обладает несколькими особенностями. Первая ее особенность — деамериканизация», — заявил Хаменеи.

Иранский лидер уточнил, что термин «деамериканизация» необязательно означает полный разрыв отношений ближневосточных стран с США, а лишь «постепенное ослабление доминирования Америки в этом регионе».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента США Джо Байдена о необходимости создания двух государств по итогам палестино-израильского конфликта являются признанием правоты России в проводимой ею политике на Ближнем Востоке. По словам Захаровой, Кремль всегда исходил из того, что решение палестино-израильского конфликта возможно только с помощью «одобренной международными решениями двугосударственной формулы».