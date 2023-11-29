Захарова заявила о признании США правоты России на Ближнем Востоке

Захарова: слова Байдена говорят о его признании правоты РФ на Ближнем Востоке

Слова президента США Джо Байдена о необходимости создания двух государств по итогам палестино-израильского конфликта являются признанием правоты России в проводимой ею политике на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Заявление президента США было сделано, а означает оно фактическое признание того факта, что наша исконная позиция, которой мы придерживались и которую мы как раз продвигали в международных делах применительно к урегулированию палестино-израильского конфликта, единственно правильное», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Кремль всегда исходил из того, что решение палестино-израильского конфликта возможно только с помощью «одобренной международными решениями двугосударственной формулы».

Ранее Захарова назвала «апологетикой трансгуманизма» высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что одних гуманитарных поставок в сектор Газа недостаточно, и сначала необходимо прекратить бомбардировки анклава.