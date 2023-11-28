Захарова ответила на слова Борреля о бессмысленности помощи жителям Газы

Захарова назвала «апологетикой трансгуманизма» слова Борреля о помощи Газе

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «апологетикой трансгуманизма» высказывание главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о помощи населению сектора Газа. Своим мнением она поделилась в Telegram.

Она процитировала заявление главы внешнеполитической службы объединения о бессмысленности помощи тем, кто обречен. «Интересно, лечить, заботиться, любить того, кто завтра умрет, тоже бессмысленно, с точки зрения Борреля?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее Боррель отметил, что одной лишь гуманитарной помощи сектору Газа недостаточно, поскольку «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Он призвал прекратить бомбардировки анклава, чтобы избежать новых жертв.