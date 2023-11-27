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19:26, 27 ноября 2023Мир

Боррель заявил о бессмысленности поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

Боррель о Газе: бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Предоставления одной лишь гуманитарной помощи сектору Газа недостаточно, потому что «бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют». Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, призвав к принятию конкретных шагов по прекращению боевых действий на территории анклава, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, чтобы облегчить страдания мирного населения, необходимо увеличить объем поставок гумпомощи, но этого недостаточно в данной ситуации. «Бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют. Мы должны прекратить бомбардировки и избежать новых смертей», — объяснил он.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза также отметил, что сейчас главной задачей является заключение постоянного соглашения о прекращении огня. Он добавил, что радикально палестинское движение ХАМАС должно потерять военный контроль над Газой, однако также нельзя допустить «реколонизации» Газы Израилем.

Ранее Боррель заявил, что лучшей гарантией безопасности для Израиля станет создание палестинского государства и его контроль над сектором Газа. Он уточнил, что для предотвращения попадания Газы в руки террористов эта территория должна управляться государством, представляющим свой народ.

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      Дарья Балацкая
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