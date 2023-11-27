Боррель назвал лучшую гарантию безопасности для Израиля

Боррель: создание палестинского государства — лучшая безопасность для Израиля

Создание палестинского государства и его контроль над сектором Газа является лучшей гарантией безопасности для Израиля. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в статье для газеты Financial Times.

По его мнению, для предотвращения попадания Газы в руки неконтролируемых вооруженных формирований, способных дестабилизировать весь регион, эта «территория должна управляться государством, представляющим свой народ».

Боррель также указал на необходимость избегать ослабления палестинской администрации.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС, описывая свою беседу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщил, что является сторонником Палестины. «У нас была встреча с президентом Герцогом. Она прошла хорошо. Так получилось, что я немного сторонник Палестины, поэтому я опасался, что прием будет более прохладным, но нет, это не так», — признался глава евродипломатии.