Глава евродипломатии признался в симпатиях Палестине

Pais: глава дипломатии ЕС Боррель признался, что является сторонником Палестины

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, описывая свою беседу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, в интервью газете El Pais сообщил, что является сторонником Палестины.

«У нас была встреча с президентом Герцогом. Она прошла хорошо. Так получилось, что я немного сторонник Палестины, поэтому я опасался, что прием будет более прохладным, но нет, это не так», — признался глава евродипломатии.

Ранее Боррель заявил, что ЕС и дальше будет оказывать денежную помощь Палестине. По его словам, необходимо продолжать помогать оккупированным палестинским территориям.