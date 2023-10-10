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15:20, 10 октября 2023Мир

В ЕС высказались о денежной помощи Палестине

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС продолжит денежную помощь Палестине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Juan Medina / Reuters

Европейский союз (ЕС) продолжит оказывать денежную помощь Палестине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Это уже было прояснено, но я хочу подчеркнуть, что Евросоюз не прекратит перевод средств для Палестинской автономии. Необходимо, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь», — сказал он.

Ранее ООН раскритиковала блокаду сектора Газа Израилем. В организации отметили, что блокада ставит под угрозу жизнь мирных жителей и лишает их товаров, необходимых для выживания.

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    Анастасия Заикина
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