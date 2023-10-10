В ЕС высказались о денежной помощи Палестине

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС продолжит денежную помощь Палестине

Европейский союз (ЕС) продолжит оказывать денежную помощь Палестине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Это уже было прояснено, но я хочу подчеркнуть, что Евросоюз не прекратит перевод средств для Палестинской автономии. Необходимо, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь», — сказал он.

Ранее ООН раскритиковала блокаду сектора Газа Израилем. В организации отметили, что блокада ставит под угрозу жизнь мирных жителей и лишает их товаров, необходимых для выживания.

