ООН раскритиковала блокаду сектора Газа

Комиссар ООН Фолькер Тюрк раскритиковал Израиль за блокаду сектора Газа

Блокада сектора Газа Израилем усугубит гуманитарную ситуацию. С критикой такого решения выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

«Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь мирных жителей и лишает их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом», — сказал он.

По его словам, любые ограничения на передвижение людей и перемещение товаров нужно обосновать военной необходимостью. В противном случае такие действия могут воспринять как коллективное наказание.

Ранее власти Палестины попросили ООН о помощи. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал организацию обеспечить международную защиту палестинского народа.