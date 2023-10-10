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13:14, 10 октября 2023Мир

ООН раскритиковала блокаду сектора Газа

Комиссар ООН Фолькер Тюрк раскритиковал Израиль за блокаду сектора Газа

Фото: Shadi Tabatibi / Reuters

Блокада сектора Газа Израилем усугубит гуманитарную ситуацию. С критикой такого решения выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

«Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь мирных жителей и лишает их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом», — сказал он.

По его словам, любые ограничения на передвижение людей и перемещение товаров нужно обосновать военной необходимостью. В противном случае такие действия могут воспринять как коллективное наказание.

Ранее власти Палестины попросили ООН о помощи. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал организацию обеспечить международную защиту палестинского народа.

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    Анастасия Заикина
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