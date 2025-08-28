Советник Трампа обвинил в конфликте на Украине лидера Индии

Bloomberg: Советник Трампа назвал украинский конфликт «войной Моди» из-за нефти

Советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро назвал украинский конфликт «войной премьер-министра Индии Нарендры Моди» из-за того, что Индия продолжает покупать российскую нефть. С таким обвинением он выступил в интервью Bloomberg TV.

По его словам, от действий Нью-Дели проигрывают «все в Америке», включая предприятия и потребителей. Чиновник отметил, что высокие тарифы в Индии стоят США рабочих мест, доходов и более высоких зарплат.

«И тогда налогоплательщики проигрывают, потому что мы должны финансировать войну Моди. Я имею в виду войну Моди, потому что дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели», — сказал он.

Ранее Наварро сообщил, что США могут снизить пошлины против Индии, если Нью-Дели откажется от приобретения нефти из России. «Моди - великий лидер, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят: "Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть"», — пожаловался он.