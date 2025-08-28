Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:30, 28 августа 2025Мир

Советник Трампа обвинил в конфликте на Украине лидера Индии

Bloomberg: Советник Трампа назвал украинский конфликт «войной Моди» из-за нефти
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press

Советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро назвал украинский конфликт «войной премьер-министра Индии Нарендры Моди» из-за того, что Индия продолжает покупать российскую нефть. С таким обвинением он выступил в интервью Bloomberg TV.

По его словам, от действий Нью-Дели проигрывают «все в Америке», включая предприятия и потребителей. Чиновник отметил, что высокие тарифы в Индии стоят США рабочих мест, доходов и более высоких зарплат.

«И тогда налогоплательщики проигрывают, потому что мы должны финансировать войну Моди. Я имею в виду войну Моди, потому что дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели», — сказал он.

Ранее Наварро сообщил, что США могут снизить пошлины против Индии, если Нью-Дели откажется от приобретения нефти из России. «Моди - великий лидер, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят: "Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть"», — пожаловался он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    Москвичей предупредили о переменчивом сентябре

    Медведь напал на пожилого мотоциклиста в горах

    Мужчины рассказали о последствиях секса с искусственным интеллектом

    Стало известно об обещании лидера Молдавии отправить наемников на Украину

    Протестующие напали на полицию в Сербии

    В России придумали неуязвимые к РЭБ дроны с технологией ИИ

    Процессор Intel разогнали до рекордной частоты

    Советник Трампа обвинил в конфликте на Украине лидера Индии

    Жители еще одного российского города сообщили об атаке ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости