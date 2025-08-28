Мир
Администрацию Трампа смутил шаг Индии по российской нефти

Наварро: США может снизить пошлины для Индии при отказе от российской нефти
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Индия может получить снижение пошлин на четверть в случае, если страна откажется от приобретения нефти из России. Такую позицию высказал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV.

По его словам, для Нью-Дели уже завтра могут опустить пошлины на 25 процентов, но индийская сторона не проявляет своей готовности в этом вопросе, что озадачило спикера.

«[Премьер-министр Индии Нарендра] Моди - великий лидер, Индия - это страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят <...>: "Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть"», — прокомментировал Наварро.

При этом он выразил надежду на то, что прекращение закупок нефти из России получится добиться не только от Индии, но и от Китая.

Ранее стало известно, что индийские экспортеры испугались краха из-за пошлин Трампа. По мнению аналитиков, тарифный удар Вашингтона сделает индийские товары неконкурентоспособными на рынке, поэтому 50-процентные пошлины от США могут стать для индийского рынка сокрушительными.

