15:09, 27 августа 2025Экономика

Индийские экспортеры испугались краха из-за пошлин Трампа

Bloomberg: Пошлины Трампа опустошат индийские производства
Кирилл Луцюк

Фото: Amit Dave / Reuters

Индийские экспортеры предупредили, что без государственной поддержки им не пережить 50-процентные американские пошлины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, тарифный удар Вашингтона сделает индийские товары неконкурентоспособными на рынке США. Поэтому промышленные группы этой южно-азиатской страны просят власти о более дешевых кредитах, субсидиях на заработную плату и налоговых льготах. Если этой поддержки не будет, то производства встанут, рабочие будут уволены. Сама же Индия при таком раскладе уступит завоеванную ею долю рынка конкурентам. Например, экспорт индийской обуви в США в 2025 году может рухнуть на 90 процентов.

Председатель Совета по содействию экспорту одежды Судхир Сехри заявил, что производители одежды оценивают грозящие им убытки примерно в три миллиарда долларов. Некоторые компании спешат нарастить выпуск в Бангладеш и Камбодже и вообще переносят производство за границу, чтобы сохранить клиентов и избежать высоких пошлин.

Как пишет Bloomberg, последние шаги президента США Дональда Трампа знаменуют резкое ухудшение отношений между двумя странами и отказ Вашингтона от многолетней стратегии, нацеленной на использование Индии в качестве противовеса Китаю. Теперь пошлины затронут более 55 процентов товаров, поставляемых в США. И даже если Нью-Дели примет пакет стимулирующих мер, это принесет лишь краткосрочное облегчение и производственная база Индии рискует оказаться опустошенной.

По прогнозам, из-за пошлин Трампа Индия вскоре лишится всех выгод, которые она приобрела, начав активно импортировать российскую нефть после начала конфликта на Украине.

