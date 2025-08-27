Пошлины Трампа сочли разрушительными для Моди

Reuters: Трамп сведет на нет все выгоды Индии от импорта российской нефти

Индия сэкономила не меньше 17 миллиардов долларов, начав активно импортировать российскую нефть после начала конфликта на Украине, однако карательные пошлины, введенные США, быстро сведут на нет эти выгоды. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как показали расчеты, проведенные аналитическим центром Global Trade Research Initiative, 50-процентные пошлины США на индийские товары чреваты сокращением экспорта этой южно-азиатской страны более чем на 40 процентов, или почти на 37 миллиардов долларов, только за апрель-март этого финансового года.

Издание подчеркнуло, что последствия тарифного давления будут долгосрочными и могут оказаться политически разрушительными для премьер-министра Индии Нарендры Моди. Тысячи рабочих мест в текстильной промышленности, производстве драгоценных камней и ювелирных изделий окажутся под угрозой. Это означает, что в ближайшие недели Нью-Дели, возможно, пересмотрит свое многолетнее партнерство с Россией.

Однако основатель Делийского совета по стратегическим и оборонным исследованиям Джейкоб Хэппимон уверен, что Россия нужна Индии еще как минимум несколько лет в связи с поставками военной техники и дешевой нефти, а также ради геополитической поддержки на континенте в деликатных вопросах.

«Это делает Россию бесценным партнером для Индии», — констатировал Хэппимон.

Вместе с тем он призвал не забывать, что какие бы разногласия не омрачали отношения Вашингтона и Нью-Дели, США остаются важнейшим стратегическим партнером Индии.

Пока же на российскую нефть сейчас приходится почти 40 процентов от общего объема закупок нефти Индией. Немедленное прекращение этого импорта будет не только сигналом капитуляции под давлением, но и окажется экономически нецелесообразным. Мировые цены на нефть могут вырасти более чем втрое, достигнув около 200 долларов за баррель, если Индия, третий по величине потребитель и импортер нефти в мире, прекратит закупать ее у России.

Как известно, 50-процентные пошлины на индийские товары вступили в силу в среду, 27 августа, в 07:00 по московскому времени.

