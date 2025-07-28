Отказ от российской нефти и газа и нулевые пошлины на американские товары. США и Евросоюз договорились о торговой сделке

Евросоюз согласился заменить российские нефть и газ топливом США в рамках сделки

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии пообещала отказаться от нефти и газа из России для снижения американских пошлин с 30 до 15 процентов.

Российские энергоносители будут замещены на американский сжиженный природный газ (СПГ) и ядерное топливо.

Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Она добавила, что на данный момент Европа закупает слишком много российского газа, а нефтепродукты поступают «через черный ход». Глава ЕК отметила, что страны блока больше не хотят использовать ресурсы из России, а американский СПГ «намного лучше».

США и ЕС договорились о торговой сделке, заявил Трамп

США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп по итогам переговоров с фон дер Ляйен. По его словам, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов.

Они собираются согласиться инвестировать в Соединенные Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют сейчас Дональд Трамп президент США

Трамп также добавил, что все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Он добавил, что это соглашение «удовлетворяет обе стороны». Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон согласовал с Евросоюзом единый тариф на автомобили в размере 15 процентов.

Глава ЕК считает, что сделка принесет стабильность

Урсула фон дер Ляйен заявила, что соглашение «принесет стабильность». Оно позволит Евросоюзу избежать 30-процентных пошлин, которые обещал ввести Трамп.

Оно привнесет предсказуемость. Это очень важно для нашего бизнеса по обе стороны Атлантики Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

Американский президент предупредил о том, что введет пошлины соответствующего размера на товары ЕС еще в середине июля. «Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин», — заявил тогда он.

Мерц ожидал от сделки большего

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал соглашение о 15-процентной пошлине, однако отметил, что ожидал больших послаблений со стороны США.

Нам удалось защитить наши ключевые интересы, хотя я, безусловно, рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле. От стабильных и предсказуемых торговых отношений с взаимным доступом к рынкам выигрывают все по обе стороны Атлантики, как компании, так и потребители Фридрих Мерц канцлер Германии

Политик подчеркнул, что с помощью сделки удалось избежать «ненужной эскалации» в трансатлантических торговых отношениях.

Французский политик назвал соглашение драматическим

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что соглашение, предложенное Трампом, куда менее выгодное, чем было предложено Великобритании.

Трамп только что навязал фон дер Ляйен драматическое для нас торговое соглашение, гораздо менее выгодное, чем то, о котором Великобритания самостоятельно и суверенно договорилась с США в июне благодаря Brexit! Флориан Филиппо лидер партии «Патриоты»

Политик напомнил, что Евросоюз не только отказался вводить ответные пошлины, но и обязался закупить энергоносители из США и инвестировать в американскую экономику. По мнению Филиппо, Евросоюз «просто раскатали». Он призвал Францию выйти из блока и добиться более выгодных условий.

Политолог Вадим Трухачев допустил, что в соглашении между ЕС и США может быть скрытая часть. По его словам, Трамп огласил ту часть сделки, которая выгодна ему, однако Евросоюз одним из условий мог поставить продолжение поставок вооружения Украине и давления на Россию.

Будучи людьми идеологизированными, руководители Евросоюза готовы платить немалую цену за то, чтобы США далее помогали Украине. Теперь мы знаем цену вопроса Вадим Трухачев политолог

Эксперт напомнил, что о подобном сценарии говорил генсек НАТО Марк Рютте, президенты Финляндии и Чехии Александр Стубб и Петр Павел, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.