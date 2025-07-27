В России допустили связанную с Украиной скрытую часть в сделке между Европой и США

Политолог Трухачев: В сделке США и ЕС может быть скрытая часть о помощи Украине

Политолог Вадим Трухачев допустил, что в соглашении между Европейским союзом (ЕС) и США может быть скрытая часть.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп огласил ту часть сделки, которая выгодна ему, однако Евросоюз одним из условий мог поставить продолжение поставок вооружения Украине и давления на Россию.

«Будучи людьми идеологизированными, руководители Евросоюза готовы платить немалую цену за то, чтобы США далее помогали Украине. Теперь мы знаем цену вопроса», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что о подобном сценарии говорил генсек НАТО Марк Рютте, президенты Финляндии и Чехии Александр Стубб и Петр Павел, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов. Все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российской нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.

