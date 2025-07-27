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20:39, 27 июля 2025Экономика

США и ЕС договорились о торговой сделке

Трамп: США и ЕС договорились о торговой сделке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США и Евросоюз (ЕС) договорились о торговой сделке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, сообщает Bloomberg.

По его словам, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов.

Трамп также добавил, что все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Он добавил, что это соглашение «удовлетворяет обе стороны». Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон согласовал с Евросоюзом единый тариф на автомобили в размере 15 процентов.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен заявила, что соглашение «принесет стабильность». «Оно привнесет предсказуемость. Это очень важно для нашего бизнеса по обе стороны Атлантики», — отметила она.

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