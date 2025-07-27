Мерц признался в ожидании большего от сделки ЕС и США

Мерц признался в ожидании больших послаблений от сделки ЕС и США

ЕС удалось защитить ключевые интересы после сделки с США и удалось избежать ненужной эскалации, но в Берлине ожидали больше послаблений, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Я, безусловно, рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле», — отметил политик. Он подчеркнул, что «от стабильных и предсказуемых торговых отношений с взаимным доступом к рынкам выигрывают все по обе стороны Атлантики — как компании, так и потребители».

Ранее США и Евросоюз договорились о торговой сделке. По словам президента США Дональда Трампа, ЕС приобретет у Вашингтона энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов.

Трамп также добавил, что все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Он добавил, что это соглашение «удовлетворяет обе стороны». Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон согласовал с Евросоюзом единый тариф на автомобили в размере 15 процентов.