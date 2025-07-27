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23:38, 27 июля 2025Мир

Во Франции оценили сделку ЕС с Трампом словами «просто раскатали»

Филиппо: Соглашение Трампа для ЕС менее выгодное, чем для Британии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X выразил мнение, что соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом Евросоюзу, куда менее выгодное, чем было предложено Великобритании, и оценил сделку словами «просто раскатали».

«Трамп только что навязал (главе ЕК Урсуле) фон дер Ляйен драматическое для нас торговое соглашение, гораздо менее выгодное, чем то, о котором Великобритания самостоятельно и суверенно договорилась с США в июне благодаря Brexit!» — заявил политик.

Филиппо напомнил, что Евросоюз не только отказался вводить ответные пошлины, но и обязался закупить энергоносители из США и инвестировать в американскую экономику. По его мнению, Евросоюз «просто раскатали». Он призвал Францию выйти из блока и добиться более выгодных условий.

США и Евросоюз договорились о торговой сделке, заявил Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов. Все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.

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