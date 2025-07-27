В Европе пообещали полностью отказаться от нефти и газа из России для снижения пошлин США

Фон дер Ляйен: ЕС откажется от нефти и газа из РФ для снижения пошлин США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом пообещала отказаться от нефти и газа из России для снижения американских пошлин с 30 до 15 процентов. Ее слова приводит ТАСС.

Российские энергоносители будут замещены на американский сжиженный природный газ (СПГ) и ядерное топливо. «Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти», — уточнила фон дер Ляйен.

Она добавила, что на данный момент Европа закупает слишком много российского газа, а нефтепродукты поступают «через черный ход». Глава ЕК отметила, что страны блока больше не хотят использовать ресурсы из России, а американский СПГ «намного лучше».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились о торговой сделке. По его словам, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов.

