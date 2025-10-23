Трамп заявил о готовности Путина к переговорам

Трамп: Путин готов к переговорам и готов заключить сделку по Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, сейчас российский президент больше готов к диалогу. «Но я думаю, теперь он готов немного больше к переговорам, и я думаю, он готов заключить сделку. Посмотрим», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал он.

До этого глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России. Министр уточнил, что Вашингтон ужесточил меры против Москвы из-за ее подхода к переговорам по Украине.