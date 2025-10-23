Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:08, 23 октября 2025Мир

В США объяснили ужесточение санкций против России

Бессент: США ужесточили санкции против РФ из-за подхода к переговорам по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

США решили перейти к санкциям против России из-за подхода Москвы к переговорам по Украине. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News.

«Это станет одним из самых крупных санкционных пакетов, которые мы вводили в отношении РФ», — заявил он, не раскрыв детали готовящегося пакета.

Бессент отметил, что санкции будут введены вечером в среду, 22 октября, или утром в четверг, 23 октября, по местному времени. Кроме того, он пояснил, что администрация США наращивает санкционное давление на Россию в связи с позицией Москвы в переговорном процессе по Украине.

Ранее Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об отмене встречи с Путиным

    Трамп назвал покупателей оружия США

    Трамп заявил о готовности Путина к переговорам

    FIDE рассмотрит заявления российского гроссмейстера о смерти Народицкого

    На российском предприятии произошел еще один взрыв

    Трамп оценил влияние Си Цзиньпина на конфликт на Украине

    Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в едва заметном бюстгальтере

    Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру

    Трамп высказался о новых санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости