В США объяснили ужесточение санкций против России

Бессент: США ужесточили санкции против РФ из-за подхода к переговорам по Украине

США решили перейти к санкциям против России из-за подхода Москвы к переговорам по Украине. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News.

«Это станет одним из самых крупных санкционных пакетов, которые мы вводили в отношении РФ», — заявил он, не раскрыв детали готовящегося пакета.

Бессент отметил, что санкции будут введены вечером в среду, 22 октября, или утром в четверг, 23 октября, по местному времени. Кроме того, он пояснил, что администрация США наращивает санкционное давление на Россию в связи с позицией Москвы в переговорном процессе по Украине.

Ранее Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. «Президент разочарован тем, на какой стадии находятся данные переговоры», — отметил он.