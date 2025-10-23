Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя отмену встречи с Путиным, Трамп сообщил, что «пришло время для санкций против России». «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что примет решение, состоится ли саммит с Путиным в Будапеште в ближайшие два дня. Он подчеркнул, что не хотел бы терять время впустую.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. В частности, стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Дональд Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.