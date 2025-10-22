«Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

Трамп через 2 дня примет решение, состоится ли его встреча с Путиным в Будапеште

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что примет решение, состоится ли саммит с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. На это ему нужно два дня.

Глава Белого дома подчеркнул, что пока решение о встрече с президентом РФ не принято.

Не хотелось бы терять время впустую Дональд Трамп Президент США

Ранее появились слухи, что подготовка саммита в Венгрии была приостановлена. По словам журналиста NBC News Гаррет Хааке, ссылающегося на источник в Белом доме, такое решение было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Беседу сочли продуктивной, однако Трамп счел, что «обе стороны недостаточно готовы к переговорам» на данном этапе.

Россия продолжает подготовку к саммиту Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к предстоящему саммиту Россия — США в Венгрии продолжается вопреки сообщениям в СМИ.

СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать предстоящий саммит Кирилл Дмитриев Глава Российского фонда прямых инвестиций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отреагировал на сообщения о переносе встречи российского и американского лидера в Будапеште. Он удивился сообщениям западных источников, что саммит будет отменен якобы из-за того, что позиция России почти не изменилась и остается в пределах ее «первоначальных максималистских требований».

Лавров подчеркнул, что западные СМИ нередко проявляют предвзятость и манипулируют общественным мнением.

Также российские журналисты обратились за разъяснением по ситуации с возможной отменой саммита к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Она охарактеризовала случившееся словами: «Настоящий инфобалаган партии войны».

Россия направила США ноту с требованиями для заключения мира на Украине

Россия изложила свои прежние условия для заключения мирного соглашения по Украине в закрытой ноте, которую направили американской стороне в прошедшие выходные. Как пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники, в неофициальном дипломатическом меморандуме Москва повторила свое требование — установить контроль над всем Донбассом.

Такая позиция конфликтует с подходом Трампа, который настаивает на заморозке линии фронта на существующих позициях, добавили в агентстве.

В то же время Bloomberg сообщал, что в ходе недавней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме американский президент настойчиво требовал от Киева согласиться на урегулирование конфликта на Украине. Он призывал быстро принять сделку и подчеркивал сильные стороны России. Присутствовавшие на встрече американские чиновники указали, что в том числе обсуждалась возможность территориальных уступок со стороны Украины для облегчения заключения соглашения.

Накануне президент США заявил о желании Путина и Зеленского завершить конфликт на Украине.

Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, думаю, Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, это закончится Дональд Трамп Президент США

Трамп подчеркнул, что украинский кризис не перерастет в третью мировую войну.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что недавний телефонный разговор президента России и главы Соединенных Штатов дал Вашингтону надежду на то, что встреча политиков в итоге состоится. По данным издания, в телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе Путин дал понять, что он открыт к обсуждению некоторых вопросов, которые могли бы помочь преодолеть расхождения в позициях США и России по Украине.