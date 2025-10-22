Мир
00:48, 22 октября 2025

Захарова прокомментировала слух о срыве встречи Путина и Трампа

Захарова: Слухи о срыве встречи Путина и Трампа стали инфобалаганом партии войны
Александра Синицына
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слух о срыве встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он возник после того, как журналист Axios Барак Равид заявил, что американский лидер не планирует встречаться с российским коллегой в ближайшем будущем, уточняет «Комсомольская правда».

«Настоящий инфобалаган партии войны», — такое разъяснение дала в ответ на запрос журналиста «КП» Захарова.

Ранее сообщалось, что подготовка встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште была приостановлена. Глава Белого дома якобы счел, что «обе стороны недостаточно готовы к переговорам» на данном этапе.

