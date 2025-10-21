Мир
20:38, 21 октября 2025Мир

«Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште приостановлена. Об этом заявил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

Хааке уточнил, что перед этим состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам журналиста, их беседа была «продуктивной», однако Трамп счел, что «обе стороны недостаточно готовы к переговорам» на данном этапе.

Гаррет Хаакежурналист NBC News

Портал Axios также со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов сообщил, что Путин и Трамп не планируют встречаться в ближайшем будущем. О том, что встреча лидеров России и США может быть отложена писал и CNN.

Будапешт

Будапешт. Фото: Marton Monus / Reuters

Названа возможная причина приостановки подготовки саммита Путина и Трампа

Подготовка встречи российского и американского лидеров могла быть приостановлена якобы из-за отказа Москвы от немедленного прекращения огня на Украине, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов. При этом отмечается, что официального отказа от проведения встречи не было.

Ни одна из сторон публично не отказалась от планов по организации встречи Трампа с Путиным, и, судя по всему, усилия по организации саммита в Венгрии все еще продолжаются

Reuters

Вместе с тем, по мнению авторов материала, перенос встречи Лаврова и Рубио может быть признаком того, что Соединенные Штаты могут не захотеть проводить саммит Путина и Трампа, если Москва не пойдет на ряд уступок. По информации CNN, в Госдепе не увидели изменений в позиции Москвы касательно завершения украинского конфликта, и Рубио вряд ли будет рекомендовать Трампу отправляться в Будапешт.

Фото: Misha Friedman / Getty Images

В России прокомментировали сообщения о переносе встречи

Глава российского МИД заявил, что удивился сообщениям западных источников о якобы переносе встречи Путина и Трампа. По его словам, западные СМИ известны своей нечистоплотностью.

CNN тоже этим славится, они вообще склонны не к серьезной аналитической работе, а к таким простеньким лозунгам, которые вбрасываются и вдалбливаются в получателя информации

Сергей Лавровглава МИД России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что точных сроков проведения саммита обозначено не было.

Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Песков подчеркнул, что для организации встречи такого уровня необходима серьезная подготовка, на которую требуется время.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 16 октября, по итогам которого договорились о новой встрече. После двухчасового разговора американский лидер анонсировал встречу в Будапеште на этой неделе, а его российский коллега поддержал идею проведения саммита в Венгрии.

20 октября Лавров провел телефонный разговор с Рубио. Глава МИД России сообщил, что в разговоре с Рубио затронул варианты подготовки встречи президентов России и США, которая должна состояться в Будапеште.

