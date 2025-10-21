В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

Замглавы МИД РФ Рябков: Договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было

Ожидаемую встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио отложили. Источник в Белом доме заявил, что у них «разные ожидания относительно возможного завершения» конфликта на Украине.

В понедельник сообщалось, что российский и американский политики могут встретиться в ближайший четверг. 20 октября они провели телефонный разговор.

В Министерстве иностранных дел (МИД) России проинформировали, что стороны «конструктивно обсудили возможные шаги по реализации пониманий», достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров 16 октября. Напомним, после двухчасового разговора американский лидер анонсировал встречу в Будапеште на этой неделе, а его российский коллега поддержал идею проведения саммита в Венгрии.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В США объяснили перенос встречи Лаврова и Рубио

Источник в Белом доме заявил, что встречу дипломатов перенесли, поскольку Вашингтон счел Москву «не готовой к уступкам по украинскому конфликту» после их телефонного разговора. Отмечалось, что Лавров и Рубио расходятся во мнениях относительно мирного урегулирования украинского конфликта.

После телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса источник CNN в Белом доме

По его данным, по этой причине госсекретарь США якобы не будет рекомендовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе. При этом не исключается, что Лавров и Рубио проведут еще один телефонный разговор в ближайшие дни.

В США не исключили переноса встречи Трампа и Путина

После сообщений о переносе встречи Лаврова и Рубио стало известно, что переговоры президентов России и США в венгерской столице могут быть отложены на более поздний срок.

По информации источников, в Госдепе якобы не увидели изменений в позиции РФ по завершению конфликта на Украине, поэтому американский госсекретарь не будет рекомендовать главе государства отправляться в Будапешт.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В МИД высказались о переносе встречи Лаврова и Рубио

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что «нельзя отложить то, о чем не было договоренности».

То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта

Сергей Рябков замглавы МИД России

Он обратил внимание, что для проведения встречи такого высокого уровня необходима значительная подготовка. «И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем», — уточнил замминистра.