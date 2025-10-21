Ожидаемую встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио отложили. Источник в Белом доме заявил, что у них «разные ожидания относительно возможного завершения» конфликта на Украине.
В понедельник сообщалось, что российский и американский политики могут встретиться в ближайший четверг. 20 октября они провели телефонный разговор.
В Министерстве иностранных дел (МИД) России проинформировали, что стороны «конструктивно обсудили возможные шаги по реализации пониманий», достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров 16 октября. Напомним, после двухчасового разговора американский лидер анонсировал встречу в Будапеште на этой неделе, а его российский коллега поддержал идею проведения саммита в Венгрии.
В США объяснили перенос встречи Лаврова и Рубио
Источник в Белом доме заявил, что встречу дипломатов перенесли, поскольку Вашингтон счел Москву «не готовой к уступкам по украинскому конфликту» после их телефонного разговора. Отмечалось, что Лавров и Рубио расходятся во мнениях относительно мирного урегулирования украинского конфликта.
После телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса
По его данным, по этой причине госсекретарь США якобы не будет рекомендовать проведение встречи Путина и Трампа на следующей неделе. При этом не исключается, что Лавров и Рубио проведут еще один телефонный разговор в ближайшие дни.
В США не исключили переноса встречи Трампа и Путина
После сообщений о переносе встречи Лаврова и Рубио стало известно, что переговоры президентов России и США в венгерской столице могут быть отложены на более поздний срок.
По информации источников, в Госдепе якобы не увидели изменений в позиции РФ по завершению конфликта на Украине, поэтому американский госсекретарь не будет рекомендовать главе государства отправляться в Будапешт.
В МИД высказались о переносе встречи Лаврова и Рубио
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что «нельзя отложить то, о чем не было договоренности».
То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта
Он обратил внимание, что для проведения встречи такого высокого уровня необходима значительная подготовка. «И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем», — уточнил замминистра.