Мир
09:05, 21 октября 2025Мир

В США объяснили причину переноса встречи Лаврова и Рубио

CNN: В США после разговора Лаврова и Рубио сочли, что РФ не готова к уступкам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Белый дом перенес встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио из-за того, что счел Россию якобы «неготовой к уступкам по украинскому конфликту» после их телефонного разговора. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что после телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса», — сказано в сообщении.

По этой причине, по словам источника, Рубио якобы не будет рекомендовать проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на следующей неделе. Однако собеседник телеканала не исключил, что Рубио и Лавров могут провести еще один телефонный разговор в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что ожидавшуюся на этой неделе встречу главы МИД РФ и госсекретаря США отложили. «Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения», — указано в сообщении.

