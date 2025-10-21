Мир
07:40, 21 октября 2025

Встречу Лаврова и Рубио отложили

CNN: Ожидавшуюся на этой неделе встречу Лаврова и Рубио отложили
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Freddie Everett / Us State

Ожидавшуюся на этой неделе встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложили. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает телеканал CNN.

«Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения», — указано в сообщении.

Новая дата встречи Лаврова и Рубио пока неизвестна. Также неизвестно, какое влияние перенос переговоров будет иметь на предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Ранее стало известно, что Лавров и Рубио могут провести встречу по Украине 23 октября. Данные о возможных переговорах двух дипломатов появились после того, как они провели телефонную беседу в понедельник, 20 октября.

