В США допустили перенос встречи Трампа и Путина на более позднюю дату

CNN: Встреча Трампа и Путина в Будапеште может быть отложена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии может быть отложена. Об этом пишет CNN.

Саммит может быть перенесен на более поздний срок, поскольку по неизвестной причине была отложена ожидавшаяся на этой неделе встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Марко Рубио. Источники телеканала утверждают, будто в Госдепе не увидели изменений в позиции Москвы касательно завершения украинского конфликта, и Рубио вряд ли будет рекомендовать Трампу отправляться в Будапешт.

Ранее СМИ узнали, что у Рубио и Лаврова «сложились разные ожидания» относительно Украины. Вероятно, это и стало причиной переноса встречи дипломатов.

16 октября Путин и Трамп провели двухчасовой разговор по телефону. В частности, стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Дональд Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

