Лавров провел разговор с Рубио

МИД России: Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны «конструктивно обсудили возможные шаги по реализации пониманий», достигнутых президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом во время телефонных переговоров, которые состоялись 16 октября.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что на данный момент у России и США нет понимания о том, где и когда проведут встречу Лавров и Рубио, поскольку этот вопрос находится на стадии обсуждения.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопросы организации встречи Путина и Трампа начнут прорабатывать Лавров и Рубио.