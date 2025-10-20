Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 20 октября 2025Мир

Лавров провел разговор с Рубио

МИД России: Лавров провел телефонный разговор с Рубио
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны «конструктивно обсудили возможные шаги по реализации пониманий», достигнутых президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом во время телефонных переговоров, которые состоялись 16 октября.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что на данный момент у России и США нет понимания о том, где и когда проведут встречу Лавров и Рубио, поскольку этот вопрос находится на стадии обсуждения.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопросы организации встречи Путина и Трампа начнут прорабатывать Лавров и Рубио.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    Пережившего смертельную атаку российского военного сняли на видео

    Захарова ответила на комментарий Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

    Зеленский назвал возможных поставщиков газа для Украины

    Дачникам раскрыли секрет долгой службы фасада

    В Подмосковье спасатели откачали кислородом пострадавших при пожаре голубей

    Россиянка напилась перед рейсом, поругалась с друзьями и заявила о бомбе на борту

    Доктор Мясников предупредил высоких женщин о большом риске одного вида рака

    Названа дата встречи госсекретаря США и Лаврова по Украине

    Москвичам пообещали серость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости