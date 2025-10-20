Мир
14:50, 20 октября 2025

Рябков раскрыл детали возможной встречи Лаврова и Рубио

Рябков: Пока нет понимания о месте и времени встречи Лаврова и Рубио
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

На данный момент времени между Россией и США нет понимания о том, где и когда проведут встречу глава МИД Сергей Лавров и государственный секретарь Марко Рубио. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Нет, совершенно нет понимания по этому вопросу. Это все на данный момент находится в процессе рассмотрения», — отметил дипломат.

Рябков также отметил, что российской стороне «сейчас главное» донести до Вашингтона, что встреча на Аляске задала определенные рамки, в которых нужно вести дальнейшую работу по урегулированию на Украине, и им нет альтернативы.

17 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопросы организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнут прорабатывать Лавров и Рубио.

