В Кремле раскрыли детали организации встречи Путина и Трампа

Песков: Организацию встречи Трампа и Путина начнут прорабатывать Лавров и Рубио

Вопросы организации встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина начнут прорабатывать министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сначала созвонятся и встретятся они, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды и так далее. Поэтому все будет поэтапно», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Таким образом Песков ответил на вопрос о маршруте Путина в Венгрию, где состоится его встреча с американским лидером. Представитель Кремля подчеркнул, что конкретики по этому вопросу на данный момент нет, однако оба президента настроены на то, чтобы переговоры состоялись.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Лавров и Рубио намерены провести телефонные переговоры, чтобы обсудить подготовку к встрече.