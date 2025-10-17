Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 17 октября 2025Мир

В Кремле раскрыли детали организации встречи Путина и Трампа

Песков: Организацию встречи Трампа и Путина начнут прорабатывать Лавров и Рубио
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Вопросы организации встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина начнут прорабатывать министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сначала созвонятся и встретятся они, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды и так далее. Поэтому все будет поэтапно», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Таким образом Песков ответил на вопрос о маршруте Путина в Венгрию, где состоится его встреча с американским лидером. Представитель Кремля подчеркнул, что конкретики по этому вопросу на данный момент нет, однако оба президента настроены на то, чтобы переговоры состоялись.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Лавров и Рубио намерены провести телефонные переговоры, чтобы обсудить подготовку к встрече.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости