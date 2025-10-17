Мир
12:51, 17 октября 2025

Лавров созвонится со своим американским коллегой

Лавров созвонится с госсекретарем США Рубио
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров созвонится с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Вчера российский коллега сообщил мне, что сегодня проведет телефонный разговор с американским, которому Дональд Трамп предложил возглавить подготовку к переговорам с американской стороны», — сказал венгерский дипломат.

24 сентября Рубио и Лавров встретились в Нью-Йорке и обсудили конфликт на Украине. По итогам встречи Лавров заявил о готовности российской стороны придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске.

