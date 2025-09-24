Мир
Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине

Лавров заявил Рубио о готовности придерживаться линии итогов встречи на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке обсудил позицию Москвы по Украине. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров заявил о готовности Москвы придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске.

Ранее стало известно, что встреча дипломата и американского политика на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН продолжалась более 50 минут.

Глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии ГА ООН 24 сентября. Выступление министра с трибуны Генассамблеи ожидается 27 сентября. До этого Лавров проведет несколько двусторонних встреч.

