Названа продолжительность встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

В Нью-Йорке завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что политики встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН.
По данным агентства, переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в закрытом формате и длились около 50 минут, Госдепартамент закладывал на них час.
До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Лавров в ходе разговора с Марко Рубио доведет до американской стороны позицию Москвы по Украине.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с Сергеем Лавровым 25 сентября.