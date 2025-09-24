Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 24 сентября 2025Мир

Названа продолжительность встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

ТАСС: Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке продлилась 50 минут
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Нью-Йорке завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что политики встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По данным агентства, переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в закрытом формате и длились около 50 минут, Госдепартамент закладывал на них час.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Лавров в ходе разговора с Марко Рубио доведет до американской стороны позицию Москвы по Украине.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с Сергеем Лавровым 25 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности координироваться с США по кризису на Украине

    Десятикратную чемпионку мира по биатлону будут судить за кражу

    В Госдепе США раскрыли подробности разговора Лаврова и Рубио

    Захарова опровергла сообщения о просьбе России к ИКАО снять санкции

    Трамп заменил в Белом доме портрет Байдена на изображение автопера

    Лавров одним жестом описал встречу с Рубио

    США спрогнозировали прорыв в отношении Газы

    Захарова рассказала о развитии российской гражданской авиации

    Страны НАТО охватили разногласия из-за одного действия России

    Названа продолжительность встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости