Названа продолжительность встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

ТАСС: Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке продлилась 50 минут

В Нью-Йорке завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что политики встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

По данным агентства, переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в закрытом формате и длились около 50 минут, Госдепартамент закладывал на них час.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Сергей Лавров в ходе разговора с Марко Рубио доведет до американской стороны позицию Москвы по Украине.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с Сергеем Лавровым 25 сентября.