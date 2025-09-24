В Кремле назвали цель встречи Лаврова с Рубио

Песков: Лавров на встрече с Рубио доведет до США позицию России по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе разговора с госсекретарем США Марко Рубио доведет до американской стороны позицию Москвы по Украине. Об цели встречи глав внешнеполитических ведомств рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У нас тоже будет возможность довести до американской стороны нашу позицию и это сможет сделать наш глава МИД Лавров, который встретится со своим визави в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН», — отметил представитель Кремля.