Мир
20:06, 22 сентября 2025Мир

Лавров встретится с генсеком ООН

Дюжаррик: Гутерриш встретится с Лавровым 25 сентября
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 25 сентября. Об этом заявил официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Полагаю, что она состоится после полудня в четверг», — отметил Дюжаррик.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российский МИД готовит и прорабатывает десятки встреч Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Лавров и госсекретарь США Марко Рубио намерены провести встречу на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Все новости