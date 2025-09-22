Мир
Захарова рассказала о готовящейся встрече Лаврова и госсекретаря США

Захарова: МИД работает над десятками встреч Лаврова на Генассамблее ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский МИД готовит и прорабатывает десятки встреч главы ведомства Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Прорабатываются десятки встреч, как и всегда на Генассамблее. В том числе и с американской стороной», — ответила дипломат на соответствующий вопрос о перспективе встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Лавров и Рубио проведут встречу на полях 80-й сессии Генассамблеи Всемирной организации.

.
