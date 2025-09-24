Мир
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран. Общая продолжительность полета составила 11 часов 40 минут.

Выступление главы внешнеполитического ведомства ожидается 27 сентября. Ожидается, что Лавров проведет несколько двусторонних встреч. В частности, запланированы переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Также глава МИД примет участие в многосторонних мероприятиях по линии «Большой двадцадки», БРИКС и ОДКБ.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с Сергеем Лавровым 25 сентября.

.
