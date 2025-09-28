Стало известно о напряженном диалоге Лаврова с Рубио по Украине

Sohu: В Нью-Йорке Лавров и Рубио вступили в напряженный диалог по Украине

В Нью-Йорке между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся напряженный диалог по Украине. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

Переговоры между Лавровым и Рубио прошли за закрытыми дверями и длились около часа. Как стало известно изданию, диалог был напряженным.

«Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров "явно столкнулись" во время встречи в Нью-Йорке 24 сентября», — пишет портал, уточняя, что речь шла о конфликте на Украине. Других деталей в материале не приводится.

Ранее по итогам встречи с Рубио Лавров заявил о готовности Москвы придерживаться линии, выработанной лидерами двух стран на встрече на Аляске.