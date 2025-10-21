В МИД России прокомментировали перенос встречи Лаврова и Рубио

Рябков заявил, что по встрече Лаврова и Рубио пока не было договоренности

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков опроверг сообщения о якобы отложенной встрече главы МИД Рф Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Его слова передает РИА Новости.

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что встреча такого уровня требует значительной подготовки из-за своего высокого уровня значимости. «И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем», — добавил Рябков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что ожидавшуюся на этой неделе встречу главы МИД РФ и госсекретаря США отложили. «Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе, хотя один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения», — указано в сообщении.

До этого сообщалось, что Лавров и Рубио могут провести встречу по Украине 23 октября.