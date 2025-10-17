«Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

Военкор Коц увидел риски в полете Путина в Венгрию на переговоры с Трампом

Российский военный корреспондент Александр Коц предупредил, что полет президента России Владимира Путина в Венгрию для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом может быть связан с рисками и сложностями.

Он отметил, что у указанной страны нет выхода к морю, а РФ не граничит с ней. Маршрут придется строить вблизи от недружественных государств, обратил внимание журналист.

По его словам, в случае пролета над Украиной есть опасность прямого удара по борту российского лидера, над странами Балтии и Германией — угроза атаки неопознанных беспилотников, ранее фиксировавшихся в этом районе.

Слишком очевиден риск атаки на борт № 1

Александр Коц военный корреспондент

Оптимальным он назвал пролет через Закавказье, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию и Сербию. Военкор счел предстоящий визит главы государства «непростой задачкой для спецслужб в целом». Также он не исключил, что в Великобритании «расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость».

Владимир Путин Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Трамп анонсировал встречу с Путиным

16 октября президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа продлилась два часа.

Американский лидер заявил, что диалог получился долгим и продуктивным, в ходе него был достигнут «большой прогресс». Он анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. По словам главы Белого дома, они обсудят, смогут ли «положить конец» конфликту на Украине.

Также Трамп сообщил, что договорился с российским лидером о переговорах их высокопоставленных советников на следующей неделе. В первых встречах со стороны Вашингтона примет участие госсекретарь Марко Рубио.

Путин поддержал идею о встрече в Венгрии

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства поддержал идею коллеги из США о личной встрече в Будапеште.

Ушаков уточнил, что этот город в качестве места проведения российско-американского саммита первым упомянул Трамп, а Путин поддержал эту идею.

«Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — заявил спикер.

Здание парламента Венгрии Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Путину гарантировали безопасность на переговорах с Трампом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заверил, что его страна обеспечит президентам РФ и США безопасность для проведения успешных переговоров. Он назвал Венгрию самым безопасным в Европе и одним из самых безопасных в мире государством.

Мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке

Петер Сийярто глава МИД Венгрии

Также он сообщил, что 17 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел телефонный разговор с Путиным. Перед этим политик провел беседу с Трампом.

Во встрече Путина и Трампа в Будапеште увидели символ

Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев заявил, что встреча президентов РФ и США в Венгрии станет символом возвращения России в Европу.

По мнению эксперта, выбор этой страны для проведения саммита является победой российской дипломатии. По его словам, венгерская столица гораздо удобнее для Москвы, чем Стамбул. Кроме того, спикер назвал данный жест поддержкой Будапешта в конфликте с Европейским союзом.