Описаны опасности для Путина при полете в Венгрию для встречи с Трампом

Военкор Коц заявил, что полет Путина в Венгрию может быть связан с опасностью

Полет президента России Владимира Путина в Венгрию для встречи с американским лидером Дональдом Трампом может быть связан с опасностями. Их описал в своем Telegram российский военкор Александр Коц.

По словам журналиста, риски и сложности связаны с тем, что у Венгрии нет выхода к морю, и Россия не граничит с этой страной, поэтому маршрут придется строить вблизи от недружественных государств. Коц отметил, что при пролете над Украиной будет риск прямой атаки на президентский борт, а маршрут через страны Балтии и Германию будет опасен из-за фиксировавшихся в этом районе неопознанных беспилотников.

«В любом случае, непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», — заявил журналист.

В качестве оптимального маршрута Коц назвал пролет через Закавказье, Иран, Турцию, Средиземное море, Черногорию и Сербию.

Ранее в России увидели символизм в планирующейся встрече Путина и Трампа в Будапеште. Также выбор Венгрии в качестве места для саммита назвали победой российской дипломатии.