Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали символическим возвращением России в Европу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Анонсированная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште символически возвращает Россию в Европу. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук (ИСКРАН) Владимир Васильев в комментарии газете «Ведомости».

По словам эксперта, выбор Венгрии в качестве места для саммита стал победой российской дипломатии. Столица европейской страны гораздо удобнее для Москвы, чем Стамбул, кроме того, этот жест станет поддержкой для Венгрии в ее конфликте с Евросоюзом, добавил собеседник издания.

Васильев также прокомментировал вопрос передачи ракет Tomahawk Киеву в контексте разговора Путина и Трампа. «Не исключаю, что в телефонном диалоге Путин ясно дал понять своему американскому коллеге, что в случае принятия такого решения благоприятный для переговоров "дух Анкориджа" будет похоронен, а сторонам придется заново выстраивать мосты», — указал он.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.

Столицу Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита первым упомянул Трамп, Путин поддержал эту идею, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

