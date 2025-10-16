Россия
21:41, 16 октября 2025

Путин поддержал идею Трампа о встрече в Будапеште

Ушаков: Встреча Трампа и Путина может быть организована в Будапеште
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о личной встрече. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Будапешт в качестве возможного места проведения российско-американского саммита первым упомянул Трамп, Путин поддержал эту идею, отметил чиновник.

«Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — сказал Ушаков.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште. Он также пообещал обсудить с Зеленским свой разговор с президентом России.

