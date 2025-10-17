Глава МИД Венгрии сообщил о разговоре Путина и Орбана

Глава МИД Венгрии Сийярто: Телефонный разговор Путина и Орбана уже должен идти

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана был назначен на 12:00 по московскому времени, он уже должен идти. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы с помощником президента России Юрием Ушаковым договорились, что президент Путин и премьер-министр Венгрии сегодня проведут телефонный разговор в 11:00 по венгерскому времени (12:00 мск — прим. «Ленты.ру»). Думаю, он сейчас идет», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим он провел беседу с президентом США Дональдом Трампом.

16 октября прошел двухчасовой разговор Путина и Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште. По словам Орбана, она состоится через две недели.