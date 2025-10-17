Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 17 октября 2025Мир

Глава МИД Венгрии сообщил о разговоре Путина и Орбана

Глава МИД Венгрии Сийярто: Телефонный разговор Путина и Орбана уже должен идти
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана был назначен на 12:00 по московскому времени, он уже должен идти. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы с помощником президента России Юрием Ушаковым договорились, что президент Путин и премьер-министр Венгрии сегодня проведут телефонный разговор в 11:00 по венгерскому времени (12:00 мск — прим. «Ленты.ру»). Думаю, он сейчас идет», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим он провел беседу с президентом США Дональдом Трампом.

16 октября прошел двухчасовой разговор Путина и Трампа. По словам главы Белого дома, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште. По словам Орбана, она состоится через две недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости