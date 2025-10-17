Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:17, 17 октября 2025Мир

Орбан анонсировал разговор с Путиным

Орбан заявил, что планирует разговор с Путиным 17 октября
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 17 октября. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Kossuth.

«С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня», — сказал политик. Также Орбан рассказал, что накануне разговаривал с президентом США Дональдом Трампом.

Венгерский премьер выразил надежду, что предстоящая встреча лидеров России и США в Будапеште станет важным шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине. «С самого начала мы говорили, что война — это плохо, но это не означает, что мы должны закрыть дипломатические каналы. Если нет дипломатических каналов, то никогда не будет мира», — подчеркнул политик.

В четверг, 16 октября, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе переговоров лидеры государств договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости