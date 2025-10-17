Орбан анонсировал разговор с Путиным

Орбан заявил, что планирует разговор с Путиным 17 октября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 17 октября. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Kossuth.

«С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня», — сказал политик. Также Орбан рассказал, что накануне разговаривал с президентом США Дональдом Трампом.

Венгерский премьер выразил надежду, что предстоящая встреча лидеров России и США в Будапеште станет важным шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине. «С самого начала мы говорили, что война — это плохо, но это не означает, что мы должны закрыть дипломатические каналы. Если нет дипломатических каналов, то никогда не будет мира», — подчеркнул политик.

В четверг, 16 октября, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой разговор. В ходе переговоров лидеры государств договорились сначала организовать встречу министров иностранных дел, а затем встретиться лично в Будапеште.