Путину гарантировали безопасность на переговорах с Трампом

Венгрия обеспечит президенту России Владимиру Путину безопасность для успешных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Мы здесь в Будапеште готовы обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Венгрия — одна из самых безопасных стран в мире.

Ранее Сийярто заявил, что телефонный разговор Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана был назначен на 12:00 по московскому времени. По его словам, лидеры стран уже должны разговаривать.

16 октября Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным. Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой в Будапеште.